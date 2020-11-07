Определился новый лидер английской Премьер-лиги

Определился новый лидер английской Премьер-лиги

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между "Саутгемптоном" и "Ньюкасл Юнайтед".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сент-Мэри" в городе Саутгемптон и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Саутгемптона" Че Адамс. 24-летний англичанин откликнулся на передачу вингера Тео Уолкотта и в касание переправил мяч в ворота Карла Дарлоу.

Окончательный счёт в матче установил шотландец Стюард Армстронг. 28-летний полузащитник хозяев подкараулил ошибку игроков "сорок" у собственной штрафной и неотразимо пробил в левый от вратаря угол ворот.

"Святые" набрали 16 очков и стали промежуточными лидерами турнирной таблицы АПЛ. Это случилось впервые с 1988 года.