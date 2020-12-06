О нас
Report Georgia
Аудио новости

Определился новый лидер английской премьер-лиги

Определился новый лидер английской премьер-лиги "Челси" на своем поле обыграл "Лидс" в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
6 декабря 2020 г. 04:37
Определился новый лидер английской премьер-лиги

"Челси" на своем поле обыграл "Лидс" в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 5 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Но гол форварда гостей Патрика Бэмфорда синие ответили точными ударами Оливье Жиру, Курта Зума и Кристиана Пулишича.

Победа позволила "Челси" набрать 22 очка и выйти на первое место в АПЛ. В активе "Лидса" 14 очков, команда находится на 12-й позиции.

В следующем туре "Челси" 12 декабря на выезде сыграет с "Эвертоном". "Лидс" днем раньше дома встретится с "Вест Хэмом".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Барселона проиграла Кадису
"Барселона" проиграла "Кадису"
6 декабря 2020 г. 02:00
Скончался легендарный советский футболист
Скончался легендарный советский футболист
6 декабря 2020 г. 00:52
Неизвестные разбили автомобиль экс-футболиста сборной Италии
Неизвестные разбили автомобиль экс-футболиста сборной Италии
5 декабря 2020 г. 20:18
Одной из улиц в Буэнос-Айресе может быть присвоено имя Диего Марадоны
Одной из улиц в Буэнос-Айресе может быть присвоено имя Диего Марадоны
5 декабря 2020 г. 14:19
Ещё один футболист сборной Азербайджана заразился коронавирусом
Ещё один футболист сборной Азербайджана заразился коронавирусом
5 декабря 2020 г. 12:06
Еще один футболист Вильярреала не выступит в матче против Карабаха
Еще один футболист "Вильярреала" не выступит в матче против "Карабаха"
5 декабря 2020 г. 11:21
Бразильский клуб заключит контракт с Балотелли 
Бразильский клуб заключит контракт с Балотелли 
5 декабря 2020 г. 10:47
Экс-игрок Реала признан банкротом
Экс-игрок "Реала" признан банкротом
4 декабря 2020 г. 19:15
Де Бьязи и официальные лица АФФА почтили память шехидов 
Де Бьязи и официальные лица АФФА почтили память шехидов 
4 декабря 2020 г. 16:14
Реал ищет замену главному тренеру Зидану
"Реал" ищет замену главному тренеру Зидану
4 декабря 2020 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi