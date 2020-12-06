Определился новый лидер английской премьер-лиги

"Челси" на своем поле обыграл "Лидс" в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)

"Челси" на своем поле обыграл "Лидс" в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 5 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Но гол форварда гостей Патрика Бэмфорда синие ответили точными ударами Оливье Жиру, Курта Зума и Кристиана Пулишича.

Победа позволила "Челси" набрать 22 очка и выйти на первое место в АПЛ. В активе "Лидса" 14 очков, команда находится на 12-й позиции.

В следующем туре "Челси" 12 декабря на выезде сыграет с "Эвертоном". "Лидс" днем раньше дома встретится с "Вест Хэмом".