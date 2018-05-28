Определился новый клуб Рамиля Шейдаева, расставшегося с "Карабахом"

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Определился новый клуб футболиста сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.

Как сообщает Report, 22-летний нападающий перейдет в "Маттерсбург", выступающий в австрийской бундеслиге.

Об этом заявил президент клуба Мартин Пухер, не поведав детали договоренности с турецким "Трабзонспором", с которым заключил контракт Шейдаев.

Австрийская пресса пишет, что молодой нападающий заменит Смайла Превляка, вернувшегося в "Зальцбург". "Маттерсбург" завоевал 46 очков в 36 играх бундеслиги, расположившись на 6-й строке турнирной таблицы.

Напомним, что летом 2016 года "Трабзонспор" заключил четырехлетний контракт с воспитанником российского "Зенита" Рамилем Шейдаевым. В январе 2017 года он был передан в аренду в словацкую "Жилину", а прошлым летом – в "Карабах". В составе этих команд Шейдаев стал чемпионом Словакии и Азербайджана.