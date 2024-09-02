Определился новый капитан сборной Германии

Новым капитаном сборной Германии по футболу стал полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих.
Как передает Report, об этом сообщил главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн.
29-летний футболист на посту капитана Бундестим заменит легендарного Тони Крооса, который, как известно, минувшим летом покинул сборную, поставив точку в своей профессиональной карьере.
По словам Нагельсманна, вице-капитаном сборной Германии будет защитник Антонио Рюдигер, а третьим капитаном станет Кай Хаверц.
Отметим, что Киммих выступает за национальную команду с 2016 года.
Напомним, что сборная Германии на домашнем ЕВРО-2024 дошла до четвертьфинала, где проиграла в дополнительное время команде Испании (1:2).