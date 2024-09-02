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Определился новый капитан сборной Германии

Определился новый капитан сборной Германии Новым капитаном сборной Германии по футболу стал полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих.
Футбол
2 сентября 2024 г. 18:26
Определился новый капитан сборной Германии

Новым капитаном сборной Германии по футболу стал полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих.

Как передает Report, об этом сообщил главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн.

29-летний футболист на посту капитана Бундестим заменит легендарного Тони Крооса, который, как известно, минувшим летом покинул сборную, поставив точку в своей профессиональной карьере.

По словам Нагельсманна, вице-капитаном сборной Германии будет защитник Антонио Рюдигер, а третьим капитаном станет Кай Хаверц.

Отметим, что Киммих выступает за национальную команду с 2016 года.

Напомним, что сборная Германии на домашнем ЕВРО-2024 дошла до четвертьфинала, где проиграла в дополнительное время команде Испании (1:2).

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Версия на азербайджанском языке Almaniya milli komandasının yeni kapitanı müəyyənləşib

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