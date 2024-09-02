Определился новый капитан сборной Германии

Новым капитаном сборной Германии по футболу стал полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих.

Новым капитаном сборной Германии по футболу стал полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих.

Как передает Report, об этом сообщил главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн.

29-летний футболист на посту капитана Бундестим заменит легендарного Тони Крооса, который, как известно, минувшим летом покинул сборную, поставив точку в своей профессиональной карьере.

По словам Нагельсманна, вице-капитаном сборной Германии будет защитник Антонио Рюдигер, а третьим капитаном станет Кай Хаверц.

Отметим, что Киммих выступает за национальную команду с 2016 года.

Напомним, что сборная Германии на домашнем ЕВРО-2024 дошла до четвертьфинала, где проиграла в дополнительное время команде Испании (1:2).