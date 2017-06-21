Определился новый главный тренер турецкой команды "Бурсаспор"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер команды Турции "Бурсаспор", в которой выступает футболист сборной Азербайджана Дениз Йылмаз.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Milliyet", команду "крокодилов" возглавит француз Поль Ле Гуэн.

53-летний специалист вчера вечером, прибыв в Стамбул, встретился с президентом клуба Али Ай и обсудил детали контракта. Французский главный тренер сегодня на мероприятии, которое будет организовано на учебно-тренировочной базе "Özlüce" в Бурсе, подпишет официальный контракт.

О сроке контракта не сообщается. Однако известно, что в новом тренерском корпусе займут место Мустафа Эр, а также итальянец Джованни Мелькиорре, который работал тренером по физической подготовке в "Нефтчи" и "Хазар Лянкяран".

Отметим, что Поль Ле Гуэн за свою карьеру возглавлял команды "Лион" и ПСЖ, последним местом его работы была сборная Омана.