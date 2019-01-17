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    Определился новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер сборной Казахстана по футболу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на sports.kz, сборную поручили чешскому специалисту Михалу Билеку.

    Он сменил на этом посту Станимира Стоилова. 

    Детали подписанного с 54-летним специалистом контракта не называются. 

    Отметим, что последним клубом, где работал Михал Билек, был чешский "Злин". 

    Главной чешской сборной он руководил с 2009 по 2013 год. При нем сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2012, где уступила команде Португалии (0:1).

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