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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер сборной Казахстана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на sports.kz, сборную поручили чешскому специалисту Михалу Билеку.
Он сменил на этом посту Станимира Стоилова.
Детали подписанного с 54-летним специалистом контракта не называются.
Отметим, что последним клубом, где работал Михал Билек, был чешский "Злин".
Главной чешской сборной он руководил с 2009 по 2013 год. При нем сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2012, где уступила команде Португалии (0:1).
Təbriz QuliyevАвтор новости