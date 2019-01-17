Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер сборной Казахстана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на sports.kz, сборную поручили чешскому специалисту Михалу Билеку.

Он сменил на этом посту Станимира Стоилова.

Детали подписанного с 54-летним специалистом контракта не называются.

Отметим, что последним клубом, где работал Михал Билек, был чешский "Злин".

Главной чешской сборной он руководил с 2009 по 2013 год. При нем сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2012, где уступила команде Португалии (0:1).