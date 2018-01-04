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    Определился новый главный тренер итальянской команды "Торино"

    После отставки Синиша Михайловича на его место назначили Вальтера Мадзарри

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер итальянской команды "Торино".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт туринского клуба, после отставки Синиша Михайловича на его место назначили Вальтера Мадзарри. 

    О деталях контракта с 57-летним специалистом не сообщается.

    Отметим, что после 17 туров в итальянской серии А "Торино" находится на 10-й позиции с 3 победами. До этого В.Мадзарри работал в английском "Уотфорде", а еще раньше возглавлял на родине команды "Наполи" и "Интер". 

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