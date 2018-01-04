Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер итальянской команды "Торино".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт туринского клуба, после отставки Синиша Михайловича на его место назначили Вальтера Мадзарри.

О деталях контракта с 57-летним специалистом не сообщается.

Отметим, что после 17 туров в итальянской серии А "Торино" находится на 10-й позиции с 3 победами. До этого В.Мадзарри работал в английском "Уотфорде", а еще раньше возглавлял на родине команды "Наполи" и "Интер".