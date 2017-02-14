Определился новый главный тренер "Галатасарая"

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано имя нового главного тренера турецкой футбольной команды "Галатасарай".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, стамбульский клуб договорился с хорватом Игорем Тудором.

Турецкий "Галатасарай", который достиг с 39-летним специалистом договоренности на полтора года, выплатит клубу Тудора "Кардемир Карабюкспор" компенсацию в размере 150 тыс. евро.

Отмечается, что о назначении официально объявят на заседании Правления, которое начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Напомним, что вчера "Галатасарай" расстался с голландцем Яном-Олде Рикеринком. Команда, находящаяся в текущем чемпионате на 3 месте, отстает от лидирующего "Бешикташа" на 5 очков.