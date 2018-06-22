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    Определился новый главный тренер "Фенербахче"

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер турецкой футбольной команды "Фенербахче". 

    Как сообщает Report со ссылкой Habertürk, стамбульскую команду возглавит Филип Коку. 

    Команда заключила с 48-летним специалистом 3-летний контракт. До этого он работал в ПСВ. Эйнтховенский клуб заявил о расторжении договоренности с Филипем Коку на своей официальной странице в Twitter и на турецком языке пожелал ему успехов. 

    На место Коку пригласили Марка ван Боммела. 

    Отметим, что Филип Коку был главным тренером ПСВ с 2013 года. В течение 5 сезонов он трижды становился чемпионом Голландии. 

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