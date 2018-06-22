Определился новый главный тренер "Фенербахче"

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер турецкой футбольной команды "Фенербахче".

Как сообщает Report со ссылкой Habertürk, стамбульскую команду возглавит Филип Коку.

Команда заключила с 48-летним специалистом 3-летний контракт. До этого он работал в ПСВ. Эйнтховенский клуб заявил о расторжении договоренности с Филипем Коку на своей официальной странице в Twitter и на турецком языке пожелал ему успехов.

На место Коку пригласили Марка ван Боммела.

Отметим, что Филип Коку был главным тренером ПСВ с 2013 года. В течение 5 сезонов он трижды становился чемпионом Голландии.