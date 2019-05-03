Определился лучший игрок недели в Лиге Европы

Определился лучший игрок недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, им признан нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт.

Дубль Ляказетта и гол Обамеянга помогли "Арсеналу" обыграть "Валенсию" (3:1), Лофтус-Чик отметился голевой передачей в матче с "Айтрахтом" (1:1), на счету Траппа 4 сейва.

Отметим, что ответные матчи пройдут 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.