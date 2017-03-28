Определился лучший игрок матча Азербайджан-Германия

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Определился лучший игрок среди сборных Азербайджана и Германии матча отборочного раунда Чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, это – оформивший на встрече дубль Андре Шюррле.

27-летний нападающий "Боруссии" (Дортмунд) стал победителем в результате опроса, проведенного фан-клубом национальной сборной Германии. Шюррле набрал 44,1% голосов среди 2024 респондентов. На втором месте Марио Гомес (16%), а на третьем Йонас Гектор (9,3%).

Отметим, что Андре Шюррле отличился на 19-й и 81-й минутах встречи с национальной сборной Азербайджана.

Другие голы сборной Германии забили Томас Мюллер (на 36-й минуте) и Марио Гомес (на 45-й минуте). Единственный гол национальной сборной Азербайджана был забит Дмитрием Назаровым на 31-й минуте.