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    Определился лучший игрок I тура группового раунда Лиги чемпионов

    Этого титула удостоен нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Определился лучший игрок I тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, этого титула был удостоен нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

    В номинации "Лучший игрок недели" 25-летний египетский футболист опередил Лионеля Месси ("Барселона"), Неймара (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Реал"), Харри Кейна ("Тоттенхем"), Тайсона ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Хамеса Родригеса ("Бавария").

    Отметим, что М.Салах забил гол на завершившемся ничьей – 2:2 матче "Ливерпуля" с испанской "Севилией".  

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