Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Определился лучший игрок I тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, этого титула был удостоен нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

В номинации "Лучший игрок недели" 25-летний египетский футболист опередил Лионеля Месси ("Барселона"), Неймара (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Реал"), Харри Кейна ("Тоттенхем"), Тайсона ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Хамеса Родригеса ("Бавария").

Отметим, что М.Салах забил гол на завершившемся ничьей – 2:2 матче "Ливерпуля" с испанской "Севилией".