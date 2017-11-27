Определился лучший гол пятого тура Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Определился лучший гол пятого тура Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, гол, забитый нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой" (2:0), признан лучшим голом. За него проголосовали 33% человек.

Второе место занял полузащитник "Реала" Лука Модрич – 21%, а замкнул тройку призёров игрок "Наполи" Лоренцо Инсинье – 17%.

Отметим, что "Атлетико", "Рома" и чемпион Англии "Челси" играют в одной группе с "Карабахом".