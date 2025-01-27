Определился лучший главный тренер месяца в Ла Лиге

В Ла Лиге определился лучший главный тренер января.

В Ла Лиге определился лучший главный тренер января.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

Этого звания удостоился Хосе Бордалас Хименес, возглавляющий команду "Хетафе". В январе клуб набрал семь очков в трех матчах, одержав две победы над "Лас-Пальмасом" - 2:1 и "Реалом Сосьедад" - 3:0, а также сыграв вничью с "Барселоной" (1:1).

В финальном голосовании Бордалас обошел Карло Анчелотти ("Реал") и Борху Хименеса ("Леганес").

Отметим, что на данный момент "Хетафе" под руководством Бордаласа занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги.