Определился лучший футболист сезона 2017/2018 Лиги Европы

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист сезона 2017/2018 в Лиге Европы УЕФА.
Как сообщает Report, согласно результатам голосования, нападавший ставшего победителем соревнования испанского "Атлетико" Антуан Гризманн стал первым.
Он опередил товарища по команде Диего Година и полузащитника французского "Марселя" Димитри Пайета.
Отметим, что имя победителя объявили до организованной в Гримальди форуме в Монако жеребьевки группового этапа сезона 2018/2019 Лиги Европы.
Şamo QuliyevАвтор новости