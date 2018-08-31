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    Определился лучший футболист сезона 2017/2018 Лиги Европы

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист сезона 2017/2018 в Лиге Европы УЕФА. 

    Как сообщает Report, согласно результатам голосования, нападавший ставшего победителем соревнования испанского "Атлетико" Антуан Гризманн стал первым. 

    Он опередил товарища по команде Диего Година и полузащитника французского "Марселя" Димитри Пайета. 

    Отметим, что имя победителя объявили до организованной в Гримальди форуме в Монако жеребьевки группового этапа сезона 2018/2019 Лиги Европы. 

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