Определился лучший футболист Азербайджана сезона 2018/2019

Определен лучший футболист Азербайджана сезона 2018/2019.

В голосовании, проведенном Центром спортивных исследований при поддержке Report, из 198 игроков основных команд, имена которых приведены на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги, приняли участие 176 игроков, т.е. 89%. В отличие от опроса, проведенного в прошлом году впервые среди игроков, в этот раз в отборе участвовали главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич и руководящие элитными командами 8 специалистов.

В голосовании свои варианты озвучили 18 футболистов "Карабаха", 21 - "Нефтчи", 24 - "Сабаила", 24 - "Габалы", 26 - "Зиря", 19 - "Сабаха", 24 - "Сумгайыта", 20 - "Кешля".

Респонденты в целом выделили 45 футболистов. В итоге полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов был избран лучшим футболистом сезона. 27-летний игрок сборной Азербайджана опередил на 1 голос футболиста "Карабаха" Абдуллу Зубира. Махмудов набрал 30 голосов, Зубир – 29 голосов. Замкнул "тройку" другой игрок "Нефтчи" Багали Дадо с 20 голосами.

Согласно основному условию голосования, респонденты не голосовали за футболистов своих команд.

Отметим, что в прошлом сезоне в проведенном Центром спортивных исследований при поддержке Report голосовании, которое проводилось впервые среди игроков, из 185 игроков основных команд, имена которых приведены на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги, приняли участие 133 игрока, т.е. 72% .

В опросе, в котором в целом отметили 44 игроков, победил полузащитник "Сумгайыта", играющий в этом сезоне в "Сабахе" Джавид Имамвердиев. Он опередил нападающего "Габалы", играющего ныне за "Нефтчи" Багали Дадо. Имамвердиев набрал 17, Дадо – 16 голосов. В голосовании за сезон 2018/2019 за Дадо проголосовали 20 человек, а за Имамвердиева голоса не отдали.