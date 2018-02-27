Определился клуб Усэйна Болта

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, который завершил карьеру в прошлом году, подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР "Мамелоди Сандаунз".

Как сообщает Report, информация об этом была распространена на странице клуба в Twitter. В социальной сети было написано "Футбол никогда не будет прежним". Отмечается, что о соглашении сегодня будет сделано официальное заявление.

Отметим, что Болт завершил карьеру летом 2017-го года после чемпионата мира в Лондоне. Усэйн Болт в прошлом месяце по инициативе спонсора принял участие в тренировках лидера чемпионата ЮАР "Мамелоди Сандаунз". В состав этого клуба также входит нападающий Хама Биллиат, которого "Карабах" хотел приобрести в ходе зимнего трансферного окна.