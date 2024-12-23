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Определился главный тренер итальянской "Монцы"

Определился главный тренер итальянской "Монцы" Бывший футболист сборной Италии и "Милана" Сальваторе Боккетти назначен главным тренером клуба Серии А "Монца".
Футбол
23 декабря 2024 г. 20:41
Определился главный тренер итальянской Монцы

Бывший футболист сборной Италии и "Милана" Сальваторе Боккетти назначен главным тренером клуба Серии А "Монца".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, 38-летний специалист сменил на этом посту Алессандро Несту.

Контракт с Боккетти рассчитан до 30 июня 2027 года.

Сальваторе Боккетти в первый и последний раз работал главным тренером команды "Верона". В качестве футболиста он выступал за российские клубы "Рубин" и "Спартак", а также итальянские "Дженоа" и "Милан".

После 17 туров "Монца" с 10 очками занимает 20‑е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче "бело‑красные" в субботу сыграют на выезде с "Пармой".

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Версия на азербайджанском языке İtaliya A Seriyası klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb

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