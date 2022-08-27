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Определился еще один соперник "Араз-Нахчыван"а

Определился еще один соперник "Араз-Нахчыван"а Определился еще один участник Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, с которым “Араз-Нахчыван” поборется в 5-й группе.
Футбол
27 августа 2022 г. 21:09
Определился еще один соперник Араз-Нахчывана

Определился еще один участник Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, с которым “Араз-Нахчыван” поборется в 5-й группе.

Как сообщает Report, это право получил шведский “Эребру”, ставший победителем группы F на предварительном отборочном этапе.

Чемпион Швеции в первой игре обыграл грузинский клуб “Георгианс” со счетом 5:3, а в следующей - турецкий “Истанбул Шишли” со счетом 10:3. Команда вышла в основной этап, обыграв в последнем матче немецкий “Штутгарт” со счетом 2:1.

На основном этапе ”Араз-Нахчыван“ встретится с ”Мостар“ом (Босния и Герцеговина), а также со шведским ”Эребру". Еще один соперник определится после завтрашних встреч. Это право получит победитель группы D.

Отметим, что матчи этой группы пройдут с 25 по 30 октября в Боснии и Герцеговине.

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Версия на азербайджанском языке "Araz-Naxçıvan"ın daha bir rəqibi müəyyənləşib

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