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Определился чемпион Франции по футболу

Определился чемпион Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в рамках 34-го тура чемпионата Франции.
Футбол
24 апреля 2022 г. 03:23
Определился чемпион Франции по футболу

"Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграл вничью с "Лансом" (1:1) в рамках 34-го тура чемпионата Франции.

Как передает Report, благодаря этой ничьей парижский клуб обеспечил себе досрочное чемпионство в Лиге 1. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 78 очков после 34 туров. Занимающий второе место "Марсель" с 62 баллами лишился даже математических шансов догнать ПСЖ.

Парижане в десятый раз в своей истории стали чемпионами Франции. По этому показателю клуб сравнялся с "Сент-Этьеном". Помимо чемпионских титулов, в коллекции клуба 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.

В оставшихся матчах "Пари Сен-Жермен" предстоит сыграть со "Страсбургом", "Труа", "Монпелье" и "Метцем".

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