Определился бюджет соперника "Нефтчи" в Лиге Европы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Определился бюджет соперника "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы по футболу, венгерского клуба "Уйпешт".

Как сообщает Report со ссылкой на издание 24.hu, общая стоимость команды составляет 6.23 миллиона евро.

Самый дорогой игрок венгерской команды - Сома Новотны. Самый результативный игрок команды оценен в 450 тысяч евро.

По данным издания, бюджет "Нефтчи" составляет 6.3 миллиона евро. Самые дорогостоящие футболисты флагмана - Сони Мустивар и Кирило Петров. Оба легионера оцениваются в 540 тысяч евро.

Отметим, что в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы "Нефтчи" проведет свой первый матч на стадионе "Далга Арена". Встреча начнется в 21:00, а ответная встреча состоится 19 июля в Будапеште и начнется в 23:00 по бакинскому времени.