Определился 31-й участник чемпионата мира-2022 по футболу

Сборная Австралии по футболу в серии пенальти обыграла команду Перу в матче межконтинентального отбора и вышла на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Австралии по футболу в серии пенальти обыграла команду Перу в матче межконтинентального отбора и вышла на чемпионат мира 2022 года.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Ахмад бин Али" в катарском городе Эр-Райян.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были австралийцы - 5:4.

Сборная Австралии сыграет на чемпионате мира в шестой раз в истории. Ранее австралийские футболисты принимали участие в мировых первенствах 1974, 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Лучшим достижением команды является выход в 1/8 финала на турнире 2006 года в Германии. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Австралии заняла четвертое место на групповом этапе и не сумела выйти в плей-офф.

Австралия стала 31-й командой, которая примет участие в чемпионате мира в Катаре. Ранее участие в турнире гарантировали сборные Эквадора, Сенегала, Нидерландов, Катара, США, Англии, Ирана, Уэльса, Мексики, Саудовской Аравии, Аргентины, Польши, Франции, Дании, Туниса, Германии, Японии, Испании, Хорватии, Марокко, Канады, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Бразилии, Камеруна, Южной Кореи, Португалии, Ганы и Уругвая. Последний участник турнира определится сегодня в матче межконтинентального отбора между сборными Коста-Рики и Новой Зеландии.