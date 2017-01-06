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    Определилось время сборов "Сумгайыта" в Анталии

    Команда отправится в соседнюю страну 10 января

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Завершив на этой неделе первый этап зимней подготовки, клуб "Сумгайыт" проведет очередной этап учебно-тренировочного сбора в Анталии.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, члены клуба отправятся в соседнюю страну утром 10 января. Подготовительный процесс охватит 10 дней. Футболисты разместятся в отеле "The Sense De Luxe".

    В рамках сборов возглавляемая Самиром Абасовым команда проведет 3 проверочных матча. Соперниками будут команды "Насаф" (Узбекистан), "Скендербеу" (Албания) и "Атырау" (Казахстан). 

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