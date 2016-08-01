Определилось время прибытия клуба "Лилль" в Баку

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Определилось время прибытия в Баку французского клуба "Лилль", являющего соперником клуба "Габала" в 3-м классификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщили Report в клубе "Габала", французы прибудут в столицу за день до игры - 3 августа.

Команда "Лилль" прилетит в Баку чартерным рейсом, самолет приземлится в Международном аэропорту Гейдара Алиева в 10:20.

Ответная игра на стадионе Bakcell Arena состоится 4 августа и начнется в 21:00.

Отметим, что в первой игре во Франции была зарегистрирована ничья - 1:1.