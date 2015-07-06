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    Определилось время начала выездного матча "Карабаха" в Лиге чемпионов

    Матч состоится 22 июля в 23:45

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Определилось время ответного матча "Карабаха" представляющего Азербайджан в Лиге чемпионов, во втором классификационном туре с представителем Черногории клубом "Рудар". Как сообщает Report, матч состоится 22 июля в 23:45 по бакинскому времени.

    Игра будет проведена в городе Петровац на стадионе "Pod Malim Brdom"  вместимостью 1500 зрителей. 

    Отметим, что первый матч "Карабаха" с "Рудар" состоится 15 июля на республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова. Встреча начнется в 21:30. 

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