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Определилось время начала матчей "Араз-Нахчывана" с "Зирой" и "Габалой"

Определилось время начала матчей "Араз-Нахчывана" с "Зирой" и "Габалой" Определилось время начала товарищеских матчей, которые "Араз-Нахчыван" проведет в период зимней подготовки.
Футбол
7 января 2024 г. 10:00
Определилось время начала матчей Араз-Нахчывана с Зирой и Габалой

Определилось время начала товарищеских матчей, которые "Араз-Нахчыван" проведет в период зимней подготовки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, команда встретится с "Зирой" 10 января.

Матч состоится на резервном поле Бакинского олимпийского стадиона в 15:00.

Матч "Габала" - "Араз-Нахчыван" пройдет 15 января на Габалинском городском стадионе и начнется в 14:00.

Отметим, что свою первую игру во второй половине сезона "Араз-Нахчыван" проведет 23 января против "Карабаха" в рамках XIX тура.

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Версия на азербайджанском языке “Araz-Naxçıvan”ın “Zirə” və “Qəbələ” ilə oyunlarının başlama vaxtı müəyyənləşib

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