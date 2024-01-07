Определилось время начала матчей "Араз-Нахчывана" с "Зирой" и "Габалой"

Определилось время начала товарищеских матчей, которые "Араз-Нахчыван" проведет в период зимней подготовки.

Определилось время начала товарищеских матчей, которые "Араз-Нахчыван" проведет в период зимней подготовки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, команда встретится с "Зирой" 10 января.

Матч состоится на резервном поле Бакинского олимпийского стадиона в 15:00.

Матч "Габала" - "Араз-Нахчыван" пройдет 15 января на Габалинском городском стадионе и начнется в 14:00.

Отметим, что свою первую игру во второй половине сезона "Араз-Нахчыван" проведет 23 января против "Карабаха" в рамках XIX тура.