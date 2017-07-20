Определилось время матча "Карабах" - "Шериф"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ / Определилось время матча между командой "Карабах" и молдавским "Шериф" в рамках третьего классификационного тура Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, встреча состоится 25 июля на республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова. Начнется игра в 21:00. Ответный матч состоится через неделю.

Отметим, что "Карабах" с сегодняшнего дня приступил к подготовке к игре. На базе клуба футболисты, выступившие против "Самтредиа" в ответном матче, удовлетворились восстановительной тренировкой. Другие игроки провели двустороннюю игру с запасным составом.