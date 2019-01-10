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    Определилось новое место работы экс-тренера ПСЖ

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Названо имя нового главного тренера французского футбольного клуба "Дижон". 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, команда поручена Антуану Комбуаре. 

    Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Французский тренер сменил Оливье Далль'Ольо. 

    Отметим, что в 2009-2011 годах Антуан Комбуаре был главным тренером ПСЖ. Последним местом его работы был французский "Генгам". На чемпионате Франции "Дижон" находится на 18 строчке с 16 очками. 

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