Определилось новое место работы экс-тренера ПСЖ

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Названо имя нового главного тренера французского футбольного клуба "Дижон".
Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, команда поручена Антуану Комбуаре.
Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Французский тренер сменил Оливье Далль'Ольо.
Отметим, что в 2009-2011 годах Антуан Комбуаре был главным тренером ПСЖ. Последним местом его работы был французский "Генгам". На чемпионате Франции "Дижон" находится на 18 строчке с 16 очками.
Təbriz QuliyevАвтор новости