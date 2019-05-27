Определилось новое место работы известного тренера

Определился новый главный тренер французского клуба "Марсель".

Как сообщает Report со ссылкой на France Football, коллектив поручен Андре Виллаш-Боашу.

Виллаш-Боаш договорился с "Марселем" о двухлетнем контракте с годовой зарплатой в 600 тысяч евро.

Сторонам осталось уладить детали относительно тренерского штаба, и сколько своих помощников португалец может привести в клуб, после чего о приходе нового тренера будет объявлено официально.

Виллаш-Боаш сменит на посту главного тренера "Марселя" Руди Гарсию.

Отметим, что сезон 2018/2019 "Марсель" завершил на 5-й строчке. Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с 2014 по 2016 год. В 2016-2017 он работал в китайском клубе "Шанхай СИПГ", ранее возглавлял английские "Челси" и "Тоттенхэм", португальский "Порту". С 2017 года он безработный.