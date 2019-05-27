 Наверх

Определилось новое место работы известного тренера

Определилось новое место работы известного тренера

Определился новый главный тренер французского клуба "Марсель".

Как сообщает Report со ссылкой на France Football, коллектив поручен Андре Виллаш-Боашу.

 Виллаш-Боаш договорился с "Марселем" о двухлетнем контракте с годовой зарплатой в 600 тысяч евро. 

Сторонам осталось уладить детали относительно тренерского штаба, и сколько своих помощников португалец может привести в клуб, после чего о приходе нового тренера будет объявлено официально.

Виллаш-Боаш сменит на посту главного тренера "Марселя" Руди Гарсию. 

Отметим, что сезон 2018/2019 "Марсель" завершил на 5-й строчке. Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с 2014 по 2016 год. В 2016-2017 он работал в китайском клубе "Шанхай СИПГ", ранее возглавлял английские "Челси" и "Тоттенхэм", португальский "Порту". С 2017 года он безработный. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi