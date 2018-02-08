Определилось место проведения матча Латвия-Азербайджан

Баку. 8 февраля.REPORT.AZ/ Определилось место проведения товарищеского матча между сборными Латвии и Азербайджана по футболу, который состоится 9 июня.

Об этом сообщил Report главный тренер сборной Латвии Александр Старков.

По его словам, встреча состоится на стадионе "Сконто" в Риге. 63-летний специалист отметил, что официальное заявление будет сделано после разрешения технических вопросов: "Пока со стадионом нет договоренности по встрече. Но, на мой взгляд, это технический вопрос. Другой причины нет. Весьма вероятно, что встреча состоится на стадионе "Сконто".

Отметим, что последние 2 из 3 контрольных матчей между сборными Азербайджана и Латвии состоялись на стадионе "Сконто". Обе игры завершились ничьей - 0:0 и 2:2.