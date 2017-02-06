 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определились все участники Кубка конфедераций

    Последнюю лицензию на турнир завоевала сборная Камеруна

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Определились все участники Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в этом году в России. 

    Как сообщает Report, последнюю лицензию на турнир завоевала сборная Камеруна.

    "Неукротимые львы" попали в одну группу со сборными Чили, Австралии и Германии. В группе А выступят Россия, Португалия, Новая Зеландия и Мексика.

    Отметим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi