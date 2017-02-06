Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Определились все участники Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в этом году в России.

Как сообщает Report, последнюю лицензию на турнир завоевала сборная Камеруна.

"Неукротимые львы" попали в одну группу со сборными Чили, Австралии и Германии. В группе А выступят Россия, Португалия, Новая Зеландия и Мексика.

Отметим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.