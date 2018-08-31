Определились все участники группового этапа Лиги Европы с участием "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Лиге Европы завершились ответные матчи раунда плей-офф, по итогам которых стали известны все клубы, попавшие в групповой этап турнира.

Как передает Report, сегодня, в пятницу, состоится жеребьевка основной сетки ЛЕ. Перед жребием азербайджанский «Карабах» оказался в 3-й корзине, имея в активе 20,500 баллов.

Турецкий "Бешикташ" также добился попадания в групповой раунд. Стамбульский клуб на выезде сыграл вничью с сербским "Партизаном" (1:1), однако дома одержал победу (3:3).

Перед жеребьёвкой группового этапа команды будут разделены на четыре корзины. Состав корзин выглядит следующим образом:

Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Лондон, Англия), «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия).

Вторая корзина: «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия).

Третья корзина: «Бетис» (Испания), БАТЭ (Беларусь), «Карабах» (Азербайджан), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Франкфурт» (Германия), «Мальмё» (Швеция), «Спартак» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Бордо» (Франция), «Ренн» (Франция).

Четвёртая корзина: «Аполлон» (Кипр), «Русенборг» (Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия»(Прага, Чехия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция), «Яблонец» (Чехия), АЕК (Ларнака, Кипр), «Види» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Сарпсборг 08» (Норвегия).

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт 31 августа.