Определились все участники группового этапа Лиги Европы с участием "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Лиге Европы завершились ответные матчи раунда плей-офф, по итогам которых стали известны все клубы, попавшие в групповой этап турнира.
Как передает Report, сегодня, в пятницу, состоится жеребьевка основной сетки ЛЕ. Перед жребием азербайджанский «Карабах» оказался в 3-й корзине, имея в активе 20,500 баллов.
Турецкий "Бешикташ" также добился попадания в групповой раунд. Стамбульский клуб на выезде сыграл вничью с сербским "Партизаном" (1:1), однако дома одержал победу (3:3).
Перед жеребьёвкой группового этапа команды будут разделены на четыре корзины. Состав корзин выглядит следующим образом:
Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Лондон, Англия), «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия).
Вторая корзина: «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия).
Третья корзина: «Бетис» (Испания), БАТЭ (Беларусь), «Карабах» (Азербайджан), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Франкфурт» (Германия), «Мальмё» (Швеция), «Спартак» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Бордо» (Франция), «Ренн» (Франция).
Четвёртая корзина: «Аполлон» (Кипр), «Русенборг» (Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия»(Прага, Чехия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция), «Яблонец» (Чехия), АЕК (Ларнака, Кипр), «Види» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Сарпсборг 08» (Норвегия).
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт 31 августа.
Təbriz QuliyevАвтор новости