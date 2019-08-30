Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Определились все участники группового этапа Лиги Европы

30 августа, 2019 02:25

https://report.az/storage/news/109ee0540bb9e248ca9332381026d3cd/1e9e2d18-a6ef-471b-9c01-028dd86f90c9_292.jpg По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20. Как передает Report, по итогам плей-офф квалификации в групповой этап вышли: «Карабах», «Копенгаген», «Астана», «Слован», «Селтик», «Малмё», «Партизан», «Эспаньол», ПСВ, «Брага», АЗ, «Фейеноорд», «Трабзонспор», «Дюделанж», «Ференцварош», «Гент», «Лудогорец», «Айнтрахт», «Рейнджерс», «Вулверхэмптон», «Гимарайнш». К ним также присоединятся: ЦСКА, «Краснодар», «Хетафе», «Севилья», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Рома», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), «Вольфсбург», «Ренн», «Сент-Этьен», «Порту», «Спортинг», «Александрия», «Динамо», «Стандард», «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир», «Вольфсберг», «Базель», «Лугано», «Янг Бойз», «Русенборг». Жеребьёвка групповой стадии состоится 30 августа и начнётся в 15:00.

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