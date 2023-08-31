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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Бельгийский "Антверпен", датский "Копенгаген" и нидерландский ПСВ стали последними участниками группового этапа Лиги чемпионов по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации.
Футбол
31 августа 2023 г. 01:07
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Бельгийский "Антверпен", датский "Копенгаген" и нидерландский ПСВ стали последними участниками группового этапа Лиги чемпионов по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации.

Как передает Report, ПСВ в ответном матче разгромил шотландский "Рейнджерс" со счетом 5:1, первая встреча завершилась со счетом 2:2. "Антверпен" обыграл греческий АЕК со счетом 2:1, бельгийская команда выиграла первую встречу - 1:0. "Копенгаген" сыграл вничью с польским "Ракувом" (1:1), в первом матче датская команда оказалась сильнее со счетом 1:0.

Всего в основном этапе турнира примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. Первые матчи группового этапа пройдут 19 сентября. Жеребьевка состоится 31 августа.

В первую корзину попали действующий победитель турнира английский "Манчестер Сити", испанские "Барселона" и "Севилья", итальянский "Наполи", германская "Бавария", французский ПСЖ, португальская "Бенфика" и нидерландский "Фейенорд". Во второй корзине оказались испанские "Реал" и "Атлетико", английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", германские "Лейпциг" и "Боруссия" из Дортмунда, итальянский "Интер" и португальский "Порту". В третью корзину включены итальянские "Милан" и "Лацио", украинский "Шахтер", австрийский "Зальцбург", португальская "Брага", сербская "Црвена Звезда", ПСВ и "Копенгаген". Четвертую корзину составили турецкий "Галатасарай", шотландский "Салтик", английский "Ньюкасл", германский "Унион", французский "Ланс", швейцарский "Янг Бойз", "Антверпен" и испанский "Реал Сосьедад".

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