Определились все участники чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку - СПИСОК

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Определились все 16 участников чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку.
Как сообщает Report, последним в финал соревнования, которое начнется 5 мая, вышла сборная Австрии.
Таким образом, на чемпионате Европы, который продлится до 21 мая, будут соревноваться следующие команды:
1. Азербайджан
2. Бельгия
3. Португалия
4. Швеция
5. Англия
6. Украина
7. Италия
8. Босния и Герцеговина
9. Германия
10. Голландия
11. Дания
12. Сербия
13. Франция
14. Испания
15. Шотландия
16. Австрия.
Отметим, что жеребьевка финала состоится 8 апреля на Бакинском олимпийском стадионе.
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