Определились все участники чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку - СПИСОК

4 апреля, 2016 08:31

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Определились все 16 участников чемпионата Европы по футболу U-17 в Баку. Как сообщает Report, последним в финал соревнования, которое начнется 5 мая, вышла сборная Австрии. Таким образом, на чемпионате Европы, который продлится до 21 мая, будут соревноваться следующие команды: 1. Азербайджан 2. Бельгия 3. Португалия 4. Швеция 5. Англия 6. Украина 7. Италия 8. Босния и Герцеговина 9. Германия 10. Голландия 11. Дания 12. Сербия 13. Франция 14. Испания 15. Шотландия 16. Австрия. Отметим, что жеребьевка финала состоится 8 апреля на Бакинском олимпийском стадионе.