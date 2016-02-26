​Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала, которые состоялись в четверг.

Как передает Report, полностью список участников выглядит следующим образом: "Спарта" (Прага, Чехия), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все — Англия), "Байер" (Леверкузен), "Боруссия" (Дортмунд) (оба — Германия), "Лацио" (Италия), "Брага" (Португалия), "Атлетик", "Севилья", "Валенсия", "Вильярреал" (все — Испания), "Базель" (Швейцария), "Фенербахче" (Турция), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Андерлехт" (Бельгия).

Российские клубы завершили выступление в турнире: московский "Локомотив" в 1/16 финала проиграл "Фенербахче" по сумме двух матчей (1-3), "Краснодар" — "Спарте" (0-4).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне, матчи будут сыграны 10 и 17 марта.