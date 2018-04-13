Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы по футболу

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Французский "Марсель" на своем поле со счетом 5:2 одержал победу над немецким "Лейпцигом" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы по футболу и вышел в полуфинал турнира.

Как передает Report, в составе "Марселя" отличились Буна Сарр (9-я минута), Флориан Товен (38), Димитри Пайет (60), Хироки Сакаи (90), еще один гол в свои ворота забил Штефан Ильзанкер (6), у "Лейпцига" голами отметились Брума (2) и Жан-Кевин Огюстен (55). Первый матч, который прошел в Германии, завершился победой "Лейпцига" со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд Лиги Европы вышел "Марсель".

В других ответных матчах 1/4 финала австрийский "Ред Булл Зальцбург" дома победил итальянский "Лацио" со счетом 4:1 (первый матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Лацио"), а португальский "Спортинг" на своем поле был сильнее испанского "Атлетико" - 1:0 (в первой игре "Атлетико" одержал победу со счетом 2:0).

Ранее английский "Арсенал" по сумме двух встреч победил российский ЦСКА (4:1, 2:2). Таким образом, в полуфинал турнира вышли "Арсенал", "Марсель", "Ред Булл Зальцбург" и "Атлетико". Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.