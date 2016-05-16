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    ​Определились все полуфиналисты юношеского Евро-2016 по футболу U17

    Вчера к списку полуфиналистов присоединились Испания и Нидерланды

    Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы по футболу среди юношей до 17 лет, который проходит в Азербайджане, определился квартет полуфиналистов.

    Как передает Report, в субботу, 14 мая, сборная Португалии разгромила команду Австрии со счётом 5:0.

    Хет-трик на счету воспитанника «Бенфики» Жозе Гомеша, который с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров. Следом команда Германии оказалась сильнее бельгийцев — 1:0.

    В воскресенье к списку полуфиналистов присоединились Испания и Нидерланды, выигравшие свои встречи с одинаковым счётом 1:0. Обыграны были, соответственно, сборные Англии и Швеции.

    За выход в финал Испания сразится с Германией, а голландцы встретятся с португальцами. Матчи пройдут 18 мая.

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