​Определились все полуфиналисты юношеского Евро-2016 по футболу U17

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы по футболу среди юношей до 17 лет, который проходит в Азербайджане, определился квартет полуфиналистов.

Как передает Report, в субботу, 14 мая, сборная Португалии разгромила команду Австрии со счётом 5:0.

Хет-трик на счету воспитанника «Бенфики» Жозе Гомеша, который с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров. Следом команда Германии оказалась сильнее бельгийцев — 1:0.

В воскресенье к списку полуфиналистов присоединились Испания и Нидерланды, выигравшие свои встречи с одинаковым счётом 1:0. Обыграны были, соответственно, сборные Англии и Швеции.

За выход в финал Испания сразится с Германией, а голландцы встретятся с португальцами. Матчи пройдут 18 мая.