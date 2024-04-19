Определились все полуфиналисты Лиги конференций

18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

Как передает Report, "Астон Вилла" в серии пенальти обыграла "Лилль" (1:2, пен. — 4:3), "Олимпиакос" выиграл у "Фенербахче" (1:0, пен. — 3:2), "Фиорентина" победила "Викторию" (2:0), а "Брюгге" одержал победу над ПАОК (2:0).

Таким образом, определились полуфинальные пары:

"Астон Вилла" - "Олимпиакос"

"Фиорентина" - "Брюгге"

Отметим, что первые матчи 1/2 финала состоятся 2 мая, а ответные - 9-го. Финал пройдет 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.