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Определились все полуфиналисты Лиги конференций

Определились все полуфиналисты Лиги конференций 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.
Футбол
19 апреля 2024 г. 05:13
Определились все полуфиналисты Лиги конференций

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

Как передает Report, "Астон Вилла" в серии пенальти обыграла "Лилль" (1:2, пен. — 4:3), "Олимпиакос" выиграл у "Фенербахче" (1:0, пен. — 3:2), "Фиорентина" победила "Викторию" (2:0), а "Брюгге" одержал победу над ПАОК (2:0).

Таким образом, определились полуфинальные пары:

"Астон Вилла" - "Олимпиакос"

"Фиорентина" - "Брюгге"

Отметим, что первые матчи 1/2 финала состоятся 2 мая, а ответные - 9-го. Финал пройдет 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

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