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Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Определились все полуфиналисты Лиги Европы Завершилась стадия четвертьфинала Лиги Европы УЕФА
Футбол
12 августа 2020 г. 01:32
Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Завершилась стадия четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, таким образом определились все участники полуфиналов.

На стадионе MSV Arena в немецком Дуйсбурге встречались английский "Вулверхэмптон" и испанская "Севилья". Встреча завершилась победой андалусийцев с минимальным счетом благодаря голу Лукаса Окампоса на 88-ой минуте.

Другой матч вечера прошел на стадионе "АуфШальке Арена" в городе Гельзенкирхен. Украинский "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:1. Голы забили Мораес, (1:0). Тайсон, (2:0). Патрик, (3:0). Додо, 88 (4:0) и ван Волфсвинкел (4:1).

В полуфинале "Шахтер" сыграет в Италии с "Интером", а "Севилья" будет гостить у "Манчестер Юнайтед". Эти матчи пройдут 16 и 17 августа.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Yarımfinalın bütün iştirakçıları müəyyənləşdi

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