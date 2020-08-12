Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Завершилась стадия четвертьфинала Лиги Европы УЕФА

Завершилась стадия четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, таким образом определились все участники полуфиналов.

На стадионе MSV Arena в немецком Дуйсбурге встречались английский "Вулверхэмптон" и испанская "Севилья". Встреча завершилась победой андалусийцев с минимальным счетом благодаря голу Лукаса Окампоса на 88-ой минуте.

Другой матч вечера прошел на стадионе "АуфШальке Арена" в городе Гельзенкирхен. Украинский "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:1. Голы забили Мораес, (1:0). Тайсон, (2:0). Патрик, (3:0). Додо, 88 (4:0) и ван Волфсвинкел (4:1).

В полуфинале "Шахтер" сыграет в Италии с "Интером", а "Севилья" будет гостить у "Манчестер Юнайтед". Эти матчи пройдут 16 и 17 августа.