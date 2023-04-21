Определились все полуфиналисты Лиги Европы УЕФА

Завершились четвертьфинальные матчи Лиги Европы УЕФА.

Завершились четвертьфинальные матчи Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , по итогам встреч, прошедших в ночь на пятницу, в полуфинал вышли "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Байер" (Германия) и Рома (Италия).

Лига Европы УЕФА

1/4 финала, ответные игры

20 апреля

23:00. "Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:0

Голы: Юссеф Эн-Несири, 8', 81', Лоик Баде, 47'.

Первая игра - 2:2

23:00. "Спортинг" (Португалия) — "Ювентус" (Италия) — 1:1

Голы: Маркус Эдвардс, 20' (пенальти) - Адриен Рабьо, 9'.

Первая игра - 0:1

23:00. "Унион" (Бельгия) — "Байер" (Германия) — 1:4

Голы: Каспер Терхо, 64' - Мусса Диаби, 2', Митчел Баккер, 38', Череми Фримпонк, 60', Адам Кложек, 79'.

Первая игра - 1:1

23:00. "Рома" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды) — 2:1 (Овертайм — 2:0)

Голы: Леонардо Спинацола, 60', Пауло Дибала, 89', Стефан Эль-Шаарави, 101', Лоренцо Пеллегрини, 108' - Игорь Пайшау, 80.

Красная карточка: Сантьяго Хименес, 119' (Фейеноорд)

Первая игра - 0:1