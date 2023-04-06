Определились все полуфиналисты Кубка Турции по футболу.
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Счет на 8-й минуте матча открыли хозяева, отличился Эмре Мор. Спустя 10 минут Димитрис Коловециос восстановил статус-кво. На 42-й минуте матча Мор оформил дубль, выведя вперед "Фенербахче". На 58-й минуте Сердар Дурсун увеличил разницу в счете до двух мячей. Итоговый счет на 90-й минуте определил Арда Гюлер - 4:1.
Отметим, что в полуфинале "Фенербахче" сыграет с "Сивасспором". В другом полуфинальном матче сойдутся "Башакшехир" и "Анкарагюджю".