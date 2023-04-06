Определились все полуфиналисты Кубка Турции по футболу

Определились все полуфиналисты Кубка Турции по футболу.

Определились все полуфиналисты Кубка Турции по футболу.

Как сообщает Report , в последнем четвертьфинальном матче "Фенербахче" принимал "Кайсериспор". Представитель Стамбула выиграл у соперника со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд.

Счет на 8-й минуте матча открыли хозяева, отличился Эмре Мор. Спустя 10 минут Димитрис Коловециос восстановил статус-кво. На 42-й минуте матча Мор оформил дубль, выведя вперед "Фенербахче". На 58-й минуте Сердар Дурсун увеличил разницу в счете до двух мячей. Итоговый счет на 90-й минуте определил Арда Гюлер - 4:1.

Отметим, что в полуфинале "Фенербахче" сыграет с "Сивасспором". В другом полуфинальном матче сойдутся "Башакшехир" и "Анкарагюджю".