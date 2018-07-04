Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Как передает Report, встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой англичан в серии послематчевых пенальти.

Англия вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Швеции, которая победила сборную Швейцарии (1:0). Игра пройдёт 7 июля в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало — в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».