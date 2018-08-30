Определились все команды-участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По итогам раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов определись все 32 участника групповой стадии турнира в сезоне-2018/19.

Как передает Report, в раунде плей-офф отборочного турнира путёвки в групповой этап завоевали «Янг Бойз», «Аякс», АЕК, ПСВ, «Бенфика» и «Црвена Звезда».

По итогам прошлого сезона право на выступление в групповой стадии завоевали «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия», «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Лион», «Локомотив», ЦСКА, «Порту», «Шахтёр», «Брюгге», «Галатасарай» и «Виктория».

Жеребьёвка группового этапа состоится 30 августа в Монако.