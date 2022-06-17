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Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026

Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026 Стали известны все города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.
Футбол
17 июня 2022 г. 03:07
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026

Стали известны все города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. В США матчи чемпионата мира примут Канзас-Сити, Хьюстон, Атланта, Даллас, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон, Филадельфия, Майами и Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси). Турнир также пройдет в трех мексиканских городах: Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. В Канаде матчи чемпионата мира примут Ванкувер и Торонто.

Место проведения финального матча будет объявлено позже. На чемпионате мира 2026 года впервые сыграют 48 сборных. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные.

Чемпионат мира по футболу проходил в Мексике в 1970 и 1986 годах. США принимали чемпионат мира 1994 года, в Канаде турнир пройдет впервые.

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