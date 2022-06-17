Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026

Стали известны все города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Стали известны все города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. В США матчи чемпионата мира примут Канзас-Сити, Хьюстон, Атланта, Даллас, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон, Филадельфия, Майами и Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси). Турнир также пройдет в трех мексиканских городах: Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. В Канаде матчи чемпионата мира примут Ванкувер и Торонто.

Место проведения финального матча будет объявлено позже. На чемпионате мира 2026 года впервые сыграют 48 сборных. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные.

Чемпионат мира по футболу проходил в Мексике в 1970 и 1986 годах. США принимали чемпионат мира 1994 года, в Канаде турнир пройдет впервые.