Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, по итогам ответных матчей 1/8 финала две последние путевки в следующий этап завоевали немецкая "Бавария" и английский "Челси".

Мюнхенская команда дома обыграла итальянский "Лацио", а лондонцы - испанский "Атлетико".

Лига чемпионов

1/8 финала, ответные матчи

00:00. "Челси" (Англия) - "Атлетико Мадрид" (Испания) - 2:0

Голы: Хаким Зиеш, 34, Эмерсон Пальмери, 90 + 4

Первый матч - 1:0

Красная карточка: Стефан Савич, 82 ("Атлетико").

00:00. "Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) - 2:1

Голы: Роберт Левандовски, 33 (с пенальти), Эрик Шупо-Мотинг, 73 - Марко Пароло

Первый матч - 4:1

Ранее в четвертьфинал вышли "Боруссия Дортмунд", "Порту", "Ливерпуль" "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и ПСЖ. Жеребьевка четвертьфиналов состоится 19 марта.