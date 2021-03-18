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Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
18 марта 2021 г. 02:27
Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, по итогам ответных матчей 1/8 финала две последние путевки в следующий этап завоевали немецкая "Бавария" и английский "Челси".

Мюнхенская команда дома обыграла итальянский "Лацио", а лондонцы - испанский "Атлетико".

Лига чемпионов

1/8 финала, ответные матчи

00:00. "Челси" (Англия) - "Атлетико Мадрид" (Испания) - 2:0

Голы: Хаким Зиеш, 34, Эмерсон Пальмери, 90 + 4

Первый матч - 1:0

Красная карточка: Стефан Савич, 82 ("Атлетико").

00:00. "Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) - 2:1

Голы: Роберт Левандовски, 33 (с пенальти), Эрик Шупо-Мотинг, 73 - Марко Пароло

Первый матч - 4:1

Ранее в четвертьфинал вышли "Боруссия Дортмунд", "Порту", "Ливерпуль" "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и ПСЖ. Жеребьевка четвертьфиналов состоится 19 марта.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: 1/4 finalın bütün iştirakçıları müəyyənləşdi

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