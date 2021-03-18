Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, по итогам ответных матчей 1/8 финала две последние путевки в следующий этап завоевали немецкая "Бавария" и английский "Челси".
Мюнхенская команда дома обыграла итальянский "Лацио", а лондонцы - испанский "Атлетико".
Лига чемпионов
1/8 финала, ответные матчи
00:00. "Челси" (Англия) - "Атлетико Мадрид" (Испания) - 2:0
Голы: Хаким Зиеш, 34, Эмерсон Пальмери, 90 + 4
Первый матч - 1:0
Красная карточка: Стефан Савич, 82 ("Атлетико").
00:00. "Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) - 2:1
Голы: Роберт Левандовски, 33 (с пенальти), Эрик Шупо-Мотинг, 73 - Марко Пароло
Первый матч - 4:1
Ранее в четвертьфинал вышли "Боруссия Дортмунд", "Порту", "Ливерпуль" "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и ПСЖ. Жеребьевка четвертьфиналов состоится 19 марта.