О нас

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и испанский "Атлетико" последними из участников Лиги чемпионов УЕФА завоевали путевки в 1/4 финала турнира.
Футбол
14 марта 2024 г. 03:34
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и испанский "Атлетико" последними из участников Лиги чемпионов УЕФА завоевали путевки в 1/4 финала турнира.

Как передает Report, немцы в ответном матче с голландским ПСВ на своем поле победили со счетом 2:0. Авторами голов стали Джейдон Сано (3-я минута) и Марко Ройс (90+5). В первой игре была зафиксирована ничья - 1:1.

"Атлетико" на своем поле в серии пенальти оказался сильнее итальянского "Интера". В основное время ответного матча "Атлетико" дома выиграл со счетом 2:1 (а в первой встрече проиграл – 0:1). В состав испанцев отличились Антуан Гризманн (35) и Мемфис Депай (87), в составе "Интера" - Федерико Димарко (33).

Ранее в четвертьфинал пробились "Арсенал", "Манчестер Сити" (оба – Англия), "Барселона", "Реал" (оба – Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бавария" (Германия).

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 15 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi