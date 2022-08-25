Определились участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Как сообщает Report, последними в групповой этап турнира пробились загребское "Динамо", датский "Копенгаген" и шотландский "Рейнджерс".

Всего на групповом этапе будут бороться 32 команды. Поскольку 26 из них являются представителями стран с более высокими показателями в рейтинге УЕФА, они получили автоматический выход в групповой этап. Остальные 6 коллективов успешно прошли классификационный этап.

В групповом этапе текущего сезона будут выступать следующие команды: "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья" (Испания), "Айнтрахт" (Франкфурт), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Байер" (Германия), "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (Англия), "Милан", "Ювентус", "Интер", "Наполи" (Италия), ПСЖ, "Марсель" (Франция), "Порту", "Бенфика", "Спортинг" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик", "Рейнджерс" ( Шотландия), "Маккаби Хайфа" (Израиль), "Виктория" (Пльзень, Чехия), "Копенгаген" (Дания), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в Стамбуле, Турция. Мероприятие начнется в 20:00 по бакинскому времени.