Определились участники четвертьфинала Кубка Америки

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Определились участники ¼ финала Кубка Америки по футболу.

Как сообщает Report, сборные Бразилии, Уругвая и Коста-Рики покинули турнир.

В группе А завоевали путевку в очередной этап набравшие по 6 очков сборные США и Колумбии. Первой в группе B с 7 очками стала команда Перу, второе место заняла сборная Эквадора, имеющая в активе 5 очков. На пути к полуфиналу США встретится со сборной Эквадора, перуанцы сыграют с колумбийцами.

В группе C набравшие по 7 очков команды Мексики и Венесуэлы возвысились до ¼ финала. Соперником Мексики станет занявшая второе место в группе D сборная Чили. Венесуэла встретится с Аргентиной, ставшей с 9 очками лидером последней группы.

Отметим, что матчи пройдут 17, 18 и 19 июня.