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Определились судьи матча "Нефтчи" с московским "Спартаком"

Определились судьи матча "Нефтчи" с московским "Спартаком" Определились судьи контрольного матча "Нефтчи" с московским "Спартаком".
Футбол
23 марта 2024 г. 13:16
Определились судьи матча Нефтчи с московским Спартаком

Определились судьи контрольного матча "Нефтчи" с московским "Спартаком".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Нефтчи", главным судьей матча, который состоится на "Нефтчи арене", станет Рауф Джаббаров.

Ему будут ассистировать Намиг Гусейнов, Кямран Байрамов и Кямранбек Рагимов. Судьями VAR станут Джавид Джалилов и Муслим Алиев.

Встреча начнется с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле” в Московской области.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Спартак" начнется в 18:00.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin Moskva "Spartak"ı ilə keçirəcəyi matçın hakimləri müəyyənləşib

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