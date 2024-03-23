Определились судьи матча "Нефтчи" с московским "Спартаком"

Определились судьи контрольного матча "Нефтчи" с московским "Спартаком".

Определились судьи контрольного матча "Нефтчи" с московским "Спартаком".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Нефтчи", главным судьей матча, который состоится на "Нефтчи арене", станет Рауф Джаббаров.

Ему будут ассистировать Намиг Гусейнов, Кямран Байрамов и Кямранбек Рагимов. Судьями VAR станут Джавид Джалилов и Муслим Алиев.

Встреча начнется с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле” в Московской области.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Спартак" начнется в 18:00.